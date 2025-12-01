В подмосковном городе Рошале построят образовательный комплекс

Возведение нового воспитательно-образовательного комплекса началось на улице Фридриха Энгельса в городе Рошале Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Учреждение объединит школу и детский сад, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.
Подрядчик уже приступил к подготовительным работам. Как рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский, на площадке идет монтаж железобетонной плиты, проводится планировка территории, обустраиваются подъездные дороги и зоны для складирования материалов. Школа в составе комплекса будет рассчитана на 550 мест, а детский сад — на 200.
При возведении здания особое внимание уделят удобству и безопасности детей. В школьной части появятся учебные кабинеты, лаборатории, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр и столовая. В детском саду предусмотрят групповые комнаты, помещения для занятий, спортзал и пищеблок. На территории комплекса также расположатся игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, проезды и пешеходные дорожки. Открыть новый образовательный центр планируют в 2027 году.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.