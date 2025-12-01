В подмосковном городе Рошале построят образовательный комплекс

При возведении здания особое внимание уделят удобству и безопасности детей. В школьной части появятся учебные кабинеты, лаборатории, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр и столовая. В детском саду предусмотрят групповые комнаты, помещения для занятий, спортзал и пищеблок. На территории комплекса также расположатся игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, проезды и пешеходные дорожки. Открыть новый образовательный центр планируют в 2027 году.