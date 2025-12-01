Названы самые необычные профессии, с которыми знакомятся школьники России

В Псковской области школьники знакомятся с основами сити-фермерства — нового направления в аграрной отрасли, которое позволяет выращивать продукты в городской среде. Также они осваивают специальность «Технология переработки древесины». В Северной Осетии школьники примерили на себя роль кузнеца и смогли на собственном опыте узнать, как из куска металла можно создать нож, ограду или элемент декора. В других регионах участники знакомились с профессией нейробиолога: они изучали биосигналы организма, работали с приборами, регистрирующими физиологические параметры, и узнавали, как наука о мозге помогает решать задачи в медицине, образовании и инженерии.