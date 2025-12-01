Названы самые необычные профессии, с которыми знакомятся школьники России

Самые нетипичные профессии, с которыми могут познакомиться школьники, доступны ребятам в рамках профессиональных проб Единой модели профориентации «Билет в будущее». Она входит в национальный проект «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов.
Среди неожиданных направлений — работа с ДНК растений в Тамбовской области. В Томске подростки пробуют себя в роли реставратора: сначала им показывают, как восстанавливать красочные картины, а затем каждый ученик может самостоятельно выполнить фрагмент реставрационной работы. В Липецкой области школьники осваивают азы пилотирования квадрокоптеров: они управляли дронами как в симуляторе, так и в реальных условиях.
В Псковской области школьники знакомятся с основами сити-фермерства — нового направления в аграрной отрасли, которое позволяет выращивать продукты в городской среде. Также они осваивают специальность «Технология переработки древесины». В Северной Осетии школьники примерили на себя роль кузнеца и смогли на собственном опыте узнать, как из куска металла можно создать нож, ограду или элемент декора. В других регионах участники знакомились с профессией нейробиолога: они изучали биосигналы организма, работали с приборами, регистрирующими физиологические параметры, и узнавали, как наука о мозге помогает решать задачи в медицине, образовании и инженерии.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.