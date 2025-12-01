В Липецке отремонтируют еще 3 дорожных объекта

Еще три участка улично-дорожной сети Липецка вошли в перечень объектов, которые в следующем году отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это стало возможным за счет экономии в ходе торгов, сообщили в региональном проектном офисе администрации Липецкой области.
В список мест, где пройдут работы, вошли в том числе отрезок Елецкого шоссе между кольцевыми развязками на Катукова и Хренникова, участки улиц Литаврина и Агрономической. Согласно контракту, специалистам предстоит срезать изношенное покрытие, уложить два слоя — выравнивающий и верхний — нового полотна. Общая протяженность трех объектов — 1,13 км. Ожидается, что работы начнутся с наступлением теплой погоды.
Всего по нацпроекту в следующем году в Липецке планируют отремонтировать 15 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 14,5 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.