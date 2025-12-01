В Липецке отремонтируют еще 3 дорожных объекта

Еще три участка улично-дорожной сети Липецка вошли в перечень объектов, которые в следующем году отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это стало возможным за счет экономии в ходе торгов, сообщили в региональном проектном офисе администрации Липецкой области.