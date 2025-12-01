Одну из улиц в Алматы перекроют до 2026 года

«В Алматы временно будет ограничено движение транспорта по ул. Жексенбаева до ул. Аханова в связи с реконструкцией русла реки Каргалы и модернизацией расположенного над ним мостового перехода. Ограничение будет действовать с 1 декабря по 31 декабря».