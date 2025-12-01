Ричмонд
Одну из улиц в Алматы перекроют до 2026 года

В Алматы движение по ул. Жексенбаева ограничат до 2026 года из-за работ по обновлению русла реки Каргалы и мостового перехода, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом сегодня, 1 декабря 2025 года, проинформировали в городском Управлении экологии и окружающей среды:

«В Алматы временно будет ограничено движение транспорта по ул. Жексенбаева до ул. Аханова в связи с реконструкцией русла реки Каргалы и модернизацией расположенного над ним мостового перехода. Ограничение будет действовать с 1 декабря по 31 декабря».

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения на период производства работ.

Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее предусмотреть альтернативные маршруты.