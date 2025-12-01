В городе Кусе Челябинской области пройдет фестиваль народного творчества

Зимний фестиваль народного творчества и ремесел «Уральские валенки» состоится 6 декабря в городе Кусе Челябинской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В этом году тема мероприятия — «Самоцветы Кусинской земли», сообщили в администрации Кусинского муниципального района.
Фестиваль пройдет на базе центра активного отдыха горнолыжного курорта «Евразия». Гостей ждет насыщенная программа: творческие конкурсы, соревнования и концерты. Откроются несколько площадок, в том числе гастрономическая «Вкуси в Кусе», спортивная «Хоккей в валенках» и игровая «Зимние забавы». Развернется ярмарка «Уральский умелец». В рамках фестиваля можно будет не только принять участие в мастер-классах, но и приобрести сувениры.
Одним из ключевых событий станет конкурс в костюмах валенка, который пройдет в формате дефиле. Участникам предстоит своими руками подготовить наряды в полный рост и презентовать их на сцене. Победителей определят зрители.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.