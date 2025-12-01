В городе Кусе Челябинской области пройдет фестиваль народного творчества

Фестиваль пройдет на базе центра активного отдыха горнолыжного курорта «Евразия». Гостей ждет насыщенная программа: творческие конкурсы, соревнования и концерты. Откроются несколько площадок, в том числе гастрономическая «Вкуси в Кусе», спортивная «Хоккей в валенках» и игровая «Зимние забавы». Развернется ярмарка «Уральский умелец». В рамках фестиваля можно будет не только принять участие в мастер-классах, но и приобрести сувениры.