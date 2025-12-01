В Калининграде одобрен проект реконструкции Аллеи Смелых

Общая протяжённость аллеи составляет около 4,5 км, и её модернизация разделена на четыре этапа. В прошлом году уже был открыт обновлённый участок от Южного обхода до улицы Карамзина. Следующими на очереди — отрезки от Карамзина до Муромской и от Муромской до мясокомбината, а завершающим этапом станет участок до улицы Дзержинского.