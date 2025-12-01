В Башкирии повысят налог для трудовых мигрантов

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил закон, который повысит налоговый коэффициент для иностранных граждан, работающих по патенту. Изменения вступят в силу с 2026 года, когда коэффициент, учитывающий особенности регионального рынка труда, увеличится до 2,4924.
Как пояснил председатель республиканского парламента Константин Толкачев, после этого фиксированный ежемесячный авансовый платеж по подоходному налогу для мигрантов составит 8,5 тысячи рублей.
При расчете нового коэффициента ориентировались на уровень заработных плат строительстве и сельском хозяйстве. По словам Константина Толкачева, средняя зарплата в строительной отрасли за первые семь месяцев текущего года достигла 68,4 тысячи рублей, а в аграрном секторе — 52,9 тысячи рублей. Планируемый коэффициент учитывает ожидаемый рост доходов и должен привести к тому, что налоговая нагрузка на мигрантов станет сопоставима с НДФЛ, который будут платить местные сотрудники этих отраслей в будущем году.
До конца 2025 года действующий коэффициент составляет 2,0239, что определяет размер фиксированного платежа в 6,3 тысячи рублей в месяц.