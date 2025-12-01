В Башкирии повысят налог для трудовых мигрантов

При расчете нового коэффициента ориентировались на уровень заработных плат строительстве и сельском хозяйстве. По словам Константина Толкачева, средняя зарплата в строительной отрасли за первые семь месяцев текущего года достигла 68,4 тысячи рублей, а в аграрном секторе — 52,9 тысячи рублей. Планируемый коэффициент учитывает ожидаемый рост доходов и должен привести к тому, что налоговая нагрузка на мигрантов станет сопоставима с НДФЛ, который будут платить местные сотрудники этих отраслей в будущем году.