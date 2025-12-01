В больнице Тотьмы в Вологодской области заработал новый рентген-комплекс

Новый рентген-комплекс «Ренекс-2» заработал в Центральной районной больнице (ЦРБ) города Тотьма в Вологодской области. Оборудование установили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Комплекс приобрели взамен устаревшего. Он предназначен для проведения всех видов исследований.
«С помощью устройства можно получать высококачественное диагностическое изображение на экране монитора компьютера с возможностью компьютерной обработки рентгеновского снимка, архивирования и электронного формирования медицинских документов, в том числе на пленке или бумаге», — рассказал главный врач Тотемской ЦРБ Михаил Ермолаев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.