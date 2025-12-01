Академик Пирадов рассказал, сможет ли квантовый компьютер понять работу мозга

«На современном уровне знаний мы кое-что о мозге уже знаем: выделены зоны, отвечающие за речь, движение, зрение, обоняние, за некоторые абстрактные функции. Но до конца понять, как мозг функционирует, невероятно трудно. В мозге взрослого человека около 86 млрд нейронов — это средняя оценка. Мои сотрудники посчитали, что даже при использовании квантовых компьютеров, чтобы полностью понять взаимодействие такого числа нейронов, потребуется порядка миллиарда лет», — сказал он.