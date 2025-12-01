Как заканчивается пословица «труд сделал»?

Уникальность этой «пословицы» в том, что она практически не имеет прямых аналогов в других культурах, но близкие по смыслу выражения у некоторых народов все же есть. В английском языке, например, есть выражение «Labour is the father of wealth» — «труд — отец богатства». А в немецком оно звучит как «Arbeit adelt» — «труд облагораживает».