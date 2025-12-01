Как заканчивается пословица «труд сделал»?

Как звучит полностью, что на самом деле означает и откуда появилась эта народная мудрость — читайте в справке aif.ru.
Какое окончание у пословицы «труд сделал» и что она означает?
Классическое и единственно верное окончание пословицы — «труд сделал из обезьяны человека». Иногда можно встретить и более развернутый вариант выражения: «Труд создал самого человека» или «Труд превратил обезьяну в человека».
На первый взгляд, все кажется очевидным: именно труд стал главным двигателем эволюции человека, однако смысл пословицы гораздо глубже. Крылатое выражение кратко формулирует теорию о том, что переход к систематическому труду на ранних этапах развития человека — изготовлению орудий, строительству жилищ, совместной охоте — способствовал развитию мозга, прямохождения, речи и сознания у наших далеких предков.
А вот в сегодняшней повседневной жизни пословица используется уже как мотивация к деятельности. Труд и по сей день развивает способности, совершенствует человека и даже выступает ценностью всего человеческого общества, культуры и цивилизации.
Как возникла пословица «труд сделал из обезьяны человека»?
Вопреки распространенному мнению, эта фраза — не народная пословица в традиционном понимании, а научное утверждение, впоследствии ставшее крылатым выражением.
Идея принадлежит Фридриху Энгельсу — немецкому философу, соратнику Карла Маркса. В 1876 году он написал работу «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», где подробно развил эту мысль. Уже в Советском Союзе выражение стало популярным, поскольку идеально соответствовало марксистской идеологии и прославляло труд рабочих и крестьян. Благодаря частому использованию в школах, газетах и публичных выступлениях фраза прочно вошла в язык и уже впоследствии стала восприниматься как народная мудрость.
Какие существуют аналоги пословицы в других языках?
Уникальность этой «пословицы» в том, что она практически не имеет прямых аналогов в других культурах, но близкие по смыслу выражения у некоторых народов все же есть. В английском языке, например, есть выражение «Labour is the father of wealth» — «труд — отец богатства». А в немецком оно звучит как «Arbeit adelt» — «труд облагораживает».