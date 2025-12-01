Ричмонд
В селе Тимирязево Пензенской области капитально отремонтируют школу

Планируется открыть обновленное учреждение к 1 сентября 2026 года.

Школу села Тимирязево в Пензенской области масштабно обновят в следующем году по нацпроекту «Молодежь и дети». Учреждение станет одним из 17, которые войдут в программу капитального ремонта в регионе, сообщили в областном министерстве образования.

В ходе работ в здании обновят кровлю, фасад, отмостку, полы, окна, двери и внутреннюю отделку. Кроме того, планируется масштабная замена инженерных систем (водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции), а также электромонтажные работы и установка современной охранно-пожарной сигнализации.

«Мы планируем завершить ремонт и открыть школу к 1 сентября. На период проведения работ ученики будут временно переведены в отремонтированную школу соседнего села. Для их подвоза будут задействованы три школьных автобуса. Этот вопрос уже обсужден с родителями и детьми, которые с нетерпением ждут обновления школы. В настоящее время ведется работа над проектно-сметной документацией и согласованием технических регламентов», — подчеркнул министр образования Пензенской области Алексей Фомин.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.