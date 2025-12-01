В селе Тимирязево Пензенской области капитально отремонтируют школу

«Мы планируем завершить ремонт и открыть школу к 1 сентября. На период проведения работ ученики будут временно переведены в отремонтированную школу соседнего села. Для их подвоза будут задействованы три школьных автобуса. Этот вопрос уже обсужден с родителями и детьми, которые с нетерпением ждут обновления школы. В настоящее время ведется работа над проектно-сметной документацией и согласованием технических регламентов», — подчеркнул министр образования Пензенской области Алексей Фомин.