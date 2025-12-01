Где в Уфе будут работать елочные базары?

Их откроют 15 декабря.
В Уфе 15 декабря заработают елочные базары. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев. Традиционно они будут находиться во всех районах города.
По его словам, места подобрали с учетом наибольшей посещаемости. и входят в действующую схему размещения нестационарных торговых объектов. Также елки будут продавать у крупных торговых центров, на сельсхозярмарках и фермерских рынках.
Демский район:
Около ТЦ «Алтын» (2 площадки) — ул. Правды, 21.
Кировский район:
Около ТЦ «Кувыкинский» (ул. Ст. Кувыкина, 16).
Советский район:
Через дорогу от ТЦ «Экватор» (рядом с ул Ленина, 102);
им. Города Галле (рядом с пр. Октября, 21).
Орджоникидзевский район:
ост. «БРГИ No1 им. Р. Гарипова» (рядом с пр. Октября, 91).
Октябрьский район:
Около ТСК «Гагаринский» с ул. М. Рыльского, 17;
Площадь перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41);
Около сквера «Первому учителю» (ул. Р. Зорге, 44);
Остановка Спортивная (четная сторона);
Пересечение уд. Российской и Кольской;
Около ТСК «Корсо» рядом с ул. Гагарина, 36.
Ленинский район:
Напротив ТСК «Заречный» (рядом с ул. Ахметова, 326);
Пересечение ул. Гафури и ул. Пушкина.