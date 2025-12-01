Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где в Уфе будут работать елочные базары?

Их откроют 15 декабря.

Источник: Freepik

Их откроют 15 декабря.

В Уфе 15 декабря заработают елочные базары. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев. Традиционно они будут находиться во всех районах города.

По его словам, места подобрали с учетом наибольшей посещаемости. и входят в действующую схему размещения нестационарных торговых объектов. Также елки будут продавать у крупных торговых центров, на сельсхозярмарках и фермерских рынках.

Демский район:

Около ТЦ «Алтын» (2 площадки) — ул. Правды, 21.

Кировский район:

Около ТЦ «Кувыкинский» (ул. Ст. Кувыкина, 16).

Советский район:

Через дорогу от ТЦ «Экватор» (рядом с ул Ленина, 102);

им. Города Галле (рядом с пр. Октября, 21).

Орджоникидзевский район:

ост. «БРГИ No1 им. Р. Гарипова» (рядом с пр. Октября, 91).

Октябрьский район:

Около ТСК «Гагаринский» с ул. М. Рыльского, 17;

Площадь перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41);

Около сквера «Первому учителю» (ул. Р. Зорге, 44);

Остановка Спортивная (четная сторона);

Пересечение уд. Российской и Кольской;

Около ТСК «Корсо» рядом с ул. Гагарина, 36.

Ленинский район:

Напротив ТСК «Заречный» (рядом с ул. Ахметова, 326);

Пересечение ул. Гафури и ул. Пушкина.