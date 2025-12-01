В Омске из-за аварии перевели на дистант учеников школы № 123

В Омске из-за аварии в системе теплоснабжения закрыли школу № 123. Об этом сообщил телеграм-канал «Омский новостной поезд».
Как сообщают читатели канала, в школе прорвало трубу. Отключение пришлось отключить, и в школе моментально понизилась температура. Всех учеников в итоге отправили учиться дистанционно.
«Аварию пытаются устранить, но как минимум до среды дети отправлены по домам», — сообщает источник.
Школа № 123 находится на улице ХХ Партсъезда в Советском округе. Официальных комментариев от департамента образования мэрии на этот счет пока не поступало.