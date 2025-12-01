Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске из-за аварии перевели на дистант учеников школы № 123

Там прорвало трубу и в кабинетах очень холодно.

Источник: телеграм-канал «Омский новостной поезд»

В Омске из-за аварии в системе теплоснабжения закрыли школу № 123. Об этом сообщил телеграм-канал «Омский новостной поезд».

Как сообщают читатели канала, в школе прорвало трубу. Отключение пришлось отключить, и в школе моментально понизилась температура. Всех учеников в итоге отправили учиться дистанционно.

«Аварию пытаются устранить, но как минимум до среды дети отправлены по домам», — сообщает источник.

Школа № 123 находится на улице ХХ Партсъезда в Советском округе. Официальных комментариев от департамента образования мэрии на этот счет пока не поступало.