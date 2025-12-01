Ричмонд
Бирюзовый и оранжевый асфальт уложили на трамвайной линии «Славянка» в Купчино

Всего уложено по 59 и 29 тонн каждого вида покрытия.

Источник: ГУ «АБЗ-1»

Цветной асфальт уложили на конечной остановке «Балканский» трамвайной линии «Славянка». Дорожники уложили 59 тонн бирюзового и 29 тонн оранжевого асфальтобетона — цвета проекта.

Цветовая гамма выбрана не случайно. Бирюзовый символизирует экологичность трамвая как вида транспорта и перекликается с морской тематикой Петербурга. Оранжевый, напоминающий цвета восхода и заката, подчеркивает, что трамвайная линия работает с раннего утра до позднего вечера.

— К слову, больше ни на одной остановке Петербурга больше нет розоцветного асфальта, — рассказали в пресс-службе Группе компаний «АБЗ-1», которая разработала технологию.

Компания уже более десяти лет производит такой материал на своем заводе в Пушкине, но ранее использовала его преимущественно для велодорожек и зонирования. Новое покрытие не только повысит безопасность пассажиров, но и станет элементом навигации и эстетического оформления городского пространства.