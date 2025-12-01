Площадь Победы в Калининграде начали украшать к Новому году. В центр города привезли праздничные конструкции. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на площади устанавливают световые инсталляции.
Глава администрации Елена Дятлова рассказывала, что город планируют украсить до 10 декабря. На площади Победы появится новая ёлка, вокруг которой установят световой шатёр диаметром 40 метров. Само дерево украсят 600 красными и золотыми шарами, а также 196 сияющими «кристаллами».
В сумме на украшение площади Победы к Новому году выделили 49 миллионов рублей. Установка новой ёлки обойдётся в 24,7 миллиона. Ещё 24,3 миллиона направили на закупку светодиодных конструкций. Старую ёлку вернут на набережную Верхнего озера, а украшения установят на улицах города.
Ранее сообщали, что власти Калининграда снова отменили праздничный салют в новогоднюю ночь. Основной площадкой для новогодних гуляний калининградцев станет ярмарка на острове Канта. Мероприятие проведут с 25 декабря до 11 января.