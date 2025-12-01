Более 2400 домов в Сочи подключили к газу по президентской программе

В рамках программы газификации в текущем году уже запущены в эксплуатацию поселковые газопроводы в Головинке и Якорной Щели. Завершаются строительно-монтажные работы по первой и второй очереди газопровода в Лоо, после чего газовики приступят к строительству третьей очереди.