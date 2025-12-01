Более 2400 домов в Сочи подключили к газу по президентской программе

В Сочи реализуется президентская программа социальной догазификации. К системе газоснабжения уже подключили свыше 2400 домовладений.
«По президентской программе социальной догазификации с сочинцами уже заключено свыше 6200 договоров. Голубое топливо пришло в дома 2435 наших жителей», — рассказал мэр курорта Андрей Прошунин.
Он также отметил, что в сентябре текущего года в центре Сочи открылся единый клиентский центр, что значительно упростило процедуру оформления необходимых документов для сочинцев.
В рамках программы газификации в текущем году уже запущены в эксплуатацию поселковые газопроводы в Головинке и Якорной Щели. Завершаются строительно-монтажные работы по первой и второй очереди газопровода в Лоо, после чего газовики приступят к строительству третьей очереди.
В ближайших планах — выполнение проектно-изыскательских работ по межпоселковым и внутрипоселковым газопроводам на территории Сочи. Газификация также запланирована в отдаленных горных селах, таких как Воронцовка, Илларионовка, Калиновое Озеро, Аибга, Третья Рота и Тихоновка, что позволит значительно повысить качество жизни жителей этих населенных пунктов.