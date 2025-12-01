В РФ придумали, как проверять действие фармпрепаратов на любой орган человека

«Прежде всего хочу сказать: “мозг на чипе” — это, конечно, очень броское, почти журналистское название. Правильнее говорить “орган на чипе”. На такой платформе можно моделировать не только мозг, но и легкое, почку, сердце и так далее. В нашем случае речь идет о мозге на чипе, а слово “чип” тут тоже скорее образ. На деле это пластмассовая пластина с системой специально созданных борозд. В эти борозды помещают искусственно выращенные клетки мозга, которые имитируют работу мозговой ткани. Внутри проложены каналы, которые воспроизводят кровеносное русло и кровообращение. Такая система позволяет исследовать любые фармпрепараты — как уже известные, так и только что синтезированные», — сказал Пирадов.