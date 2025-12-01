В РФ придумали, как проверять действие фармпрепаратов на любой орган человека

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские ученые создают «орган на чипе» для моделирования деятельности мозга, легкого, сердца и других органов человека, чтобы исследовать любые фарпрепараты, рассказал ТАСС вице-президент Российской академии наук, директор ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук» академик Михаил Пирадов.
«Прежде всего хочу сказать: “мозг на чипе” — это, конечно, очень броское, почти журналистское название. Правильнее говорить “орган на чипе”. На такой платформе можно моделировать не только мозг, но и легкое, почку, сердце и так далее. В нашем случае речь идет о мозге на чипе, а слово “чип” тут тоже скорее образ. На деле это пластмассовая пластина с системой специально созданных борозд. В эти борозды помещают искусственно выращенные клетки мозга, которые имитируют работу мозговой ткани. Внутри проложены каналы, которые воспроизводят кровеносное русло и кровообращение. Такая система позволяет исследовать любые фармпрепараты — как уже известные, так и только что синтезированные», — сказал Пирадов.
По его словам, такая система дает возможность достаточно быстро понять, «проходят ли препараты через гематоэнцефалический барьер, тот самый барьер, который защищает мозг от проникновения токсических и чужеродных веществ».
«Создание органов на чипе, в нашем случае мозга на чипе, серьезно ускоряет продвижение лекарств в фармакологии. Сейчас мы вместе с МГТУ имени Баумана разрабатываем адекватные модели для разных препаратов — так называемых кандидатов. Это кандидаты на запуск в дальнейшее производство. И они должны быть достаточно эффективны для лечения конкретных заболеваний», — резюмировал собеседник агентства.