Грицкевич: нынешний декабрь будет теплее обычного на 2−4 градуса

«Нынешний декабрь будет у нас теплее обычного, где-то на 2−4 градуса выше климатической нормы. На ближайшей неделе дневные максимумы будут довольно высокие ― от минус одного до плюс шести градусов, в отдельные, наиболее теплые сутки, воздух будет прогреваться и до плюс восьми. Это на юге и юго-востоке нашей страны. Ночные минимумы будут находиться в пределах от слабо отрицательных до слабо положительных значений. И лишь после четверга есть вероятность того, что температурный фон начнет понижаться, но в целом он все же будет выше климатической нормы», ― отмечает Грицкевич.