Грицкевич: нынешний декабрь будет теплее обычного на 2−4 градуса

О белорусской погоде в первый месяц зимы зрителям Sputnik рассказала начальник службы метеопрогнозов Белгидромета Марина Грицкевич.

Источник: Sputnik.by

«Нынешний декабрь будет у нас теплее обычного, где-то на 2−4 градуса выше климатической нормы. На ближайшей неделе дневные максимумы будут довольно высокие ― от минус одного до плюс шести градусов, в отдельные, наиболее теплые сутки, воздух будет прогреваться и до плюс восьми. Это на юге и юго-востоке нашей страны. Ночные минимумы будут находиться в пределах от слабо отрицательных до слабо положительных значений. И лишь после четверга есть вероятность того, что температурный фон начнет понижаться, но в целом он все же будет выше климатической нормы», ― отмечает Грицкевич.

По словам собеседницы Sputnik, наша республика оказалась на юго-западной периферии антициклона, центр которого находится над Казахстаном. И по его периферии к нам поступают с Черного моря, с Украины влажные воздушные массы. Поэтому осадков на ближайшую неделю у нас ожидается немного, они будут небольшие и локальные.

Главный погодный вопрос декабря ― какой все же будет новогодняя ночь?

«Несмотря на то, что наука в области прогнозирования погоды развивается стремительно, сказать точно, где будут локализованы осадки, какие будут температуры воздуха, гололедные явления, к сожалению, проблематично. За месяц с большой точностью прогнозировать нельзя. Это мы уже узнаем, в лучшем случае, за неделю», ― сказала Грицкевич.