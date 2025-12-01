В селе Недельном Калужской области создали школьное лесничество «Берендеи»

Участниками нового объединения стали 22 учащихся 5 класса Неделинской основной школы. Им будут рассказывать о строении леса, его экосистемах, видах деревьев и животных. Ребята узнают о современных методах лесоводства и правилах рационального использования ресурсов. Они познакомятся с правилами пожарной безопасности на природе, методами защиты леса от вредителей и болезней, способами сохранения биоразнообразия экосистем. Такие занятия в том числе позволят школьникам узнать о различных профессиях в данной отрасли и определиться с выбором будущей специальности.