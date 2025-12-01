В селе Недельном Калужской области создали школьное лесничество «Берендеи»

Школьное лесничество «Берендеи» открыли в селе Недельном Калужской области в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Участниками нового объединения стали 22 учащихся 5 класса Неделинской основной школы. Им будут рассказывать о строении леса, его экосистемах, видах деревьев и животных. Ребята узнают о современных методах лесоводства и правилах рационального использования ресурсов. Они познакомятся с правилами пожарной безопасности на природе, методами защиты леса от вредителей и болезней, способами сохранения биоразнообразия экосистем. Такие занятия в том числе позволят школьникам узнать о различных профессиях в данной отрасли и определиться с выбором будущей специальности.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.