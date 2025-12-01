Зачем филантропы тратят состояния на помощь другим и чем они отличаются от альтруистов

Благодаря их капиталам возводятся больницы, ведется борьба с эпидемиями и открываются двери в мир большого искусства. Но филантроп — не просто кошелек, источник средств. Его деятельность — это определенная жизненная философия. Кто такие филантропы, почему они готовы тратить целые состояния на помощь незнакомым людям и можно ли быть филантропом, не имея миллиарда на банковском счете, — разбиралась «Газета.Ru».
Кто такой филантроп.
Представьте, что вас спросили: «Кто вы на самом деле?». Что бы вы ответили? Герой вселенной Marvel Тони Старк на этот вопрос однажды бросил с улыбкой:
«Гений, миллиардер, плейбой, филантроп».
Эта культовая фраза из фильма «Мстители» точно раскрывает суть: для современного успешного человека филантропия — это не отдельная благотворительная «активность», а часть личности, такая же неотъемлемая, как его интеллект или статус.
Филантроп помогает, считая это логичным продолжением своей силы, таланта и возможностей. Это его ответ на вопрос «зачем?» после достижения личного успеха.
Наверняка вы слышали в новостях: «Марк Цукерберг пожертвовал на науку», «Фонд Билла и Мелинды Гейтс борется с лихорадкой Эбола». У филантропов сильно убеждение, что они могут и должны сделать мир вокруг себя лучше, и они обладают ресурсами — будь то деньги, время или влияние — чтобы действовать.
Чем же филантроп отличается от просто доброго человека, который подаст милостыню или протянет руку помощи? Филантропы действуют целенаправленно. Они не только реагируют на чужую беду, но и ищут корень проблемы, создают проекты, направленные на ее решение. Если провести аналогию, то обычная благотворительность — это дать человеку рыбу, чтобы он утолил голод сегодня. А филантропия — это основать школу рыбаков, обеспечить ее снастями и наладить устойчивый промысел, который будет кормить все сообщество годами.
Именно поэтому филантропами называют не каждого благотворителя, а тех, чья помощь — это стратегия. Они вкладываются в фундаментальные сферы: здравоохранение, образование, культуру и искусство.
Филантропы мыслят категориями развития социума, ведь здоровое, образованное и культурное общество лишено многих социальных язв.
Такой человек смотрит на свое богатство как на инструмент для изменений. Он готов делиться частью своего состояния, потому что видит в этом более высокий смысл. За этим скрывается особое отношение к людям, глубокая вера в потенциал человечества и ответственность перед ним.
Зачем филантропы помогают другим.
Что заставляет человека отдавать миллиарды, когда можно спокойно наслаждаться жизнью? Ведь логика «заработал — трать на себя» кажется очевидной. Однако филантропы часто действуют вопреки этой логике. Ими движут более сложные и глубокие мотивы, рассказала «Газете.Ru» интегративный психолог Анна Закаидзе.
Ответственность как новая роскошь.
Для многих состоятельных людей, особенно тех, кто создал бизнес с нуля, их капитал — это не только богатство, но и огромная ответственность. Они видят проблемы в мире, которые способны решить, и чувствуют, что должны это сделать. ~Это уже не просто любовь к людям, а осознанная миссия~. Филантропы становятся своего рода «управляющими» частицей общего блага. Они чувствуют, что обязаны распорядиться ею эффективно — для решения социальных проблем. В каком-то смысле такая деятельность становится для них высшей формой самореализации.
Страсть к изменениям и наследию.
Представьте, что вы построили успешную компанию, доказали, что можете создавать и масштабировать сложные системы. А что дальше? Филантропия для таких людей — это новый, самый амбициозный проект в их жизни. Такой вызов масштабнее любого бизнеса. Победить малярию, реформировать систему образования — вот задачи, достойные великих умов. Таким образом филантропы создают наследие, которое переживет их самих. Это не просто добрые дела, а попытка оставить свой след в истории — не как богач, а как реформатор.
Личный опыт и эмпатия.
Многие известные филантропы направляют средства в те сферы, которые коснулись их лично. Кто-то потерял близкого человека вследствие рака и бросает ресурсы на исследования в онкологии. Кто-то вырос в бедном районе и строит школы, чтобы дать другим детям шанс. Здесь филантропия становится глубоко личной историей, превращая боль в двигатель позитивных перемен. Это уже не абстрактное «помогать другим», а конкретная выстраданная миссия.
По словам собеседницы «Газеты.Ru», это ~удовлетворение высших потребностей по пирамиде Маслоу~ — потребностей в самоактуализации и уважении.
Эффект сообщества.
Не стоит сбрасывать со счетов и социальный аспект. Когда Билл и Мелинда Гейтс или Майкл Блумберг создают свои фонды, они формируют тренд. Филантропия становится частью культуры успеха в их кругу. ~Быть филантропом — значит быть частью сообщества единомышленников, которые верят, что капитал должен служить прогрессу~. Это создает здоровую конкурентную среду, но уже не в сфере доходов, а в сфере позитивного влияния.
Так что же, в конечном итоге, движет филантропами? Сплав личных переживаний, гиперответственности, амбиций изменить мир и желания оставить след. Это гораздо сложнее и человечнее, чем кажется на первый взгляд, подчеркнула психолог.
Известные зарубежные и российские филантропы.
* Сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его бывшая супруга Мелинда. Их фонд — один из самых влиятельных в мире. Основные усилия сосредоточены на здравоохранении и образовании. Фонд выделяет миллиарды долларов на борьбу с малярией, полиомиелитом и туберкулезом, а также на улучшение системы образования в США и доступа к технологиям в бедных странах.
* Основатель и главный исполнительный директор Meta Марк Цукерберг. Совместно с женой Присциллой Чан он запустил проект «Инициатива Чан-Цукерберга», направленный на борьбу с различными болезнями. Супруги также инвестируют в развитие персонализированного обучения и поддержку местных сообществ.
* Медиамагнат, основатель Bloomberg LP и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Его филантропия имеет четкие приоритеты: общественное здравоохранение, охрана окружающей среды и поддержка культуры и искусства. Например, он является крупным донором Всемирной организации здравоохранения и знаменитого «Метрополитен-музея» в Нью-Йорке.
* Писательница и экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт. Ее помощь получают колледжи, продовольственные банки, организации по поддержке расового равенства и правовой защите нуждающимся людям. Общая сумма ее благотворительных взносов с 2019 года превысила 19,2 млрд долларов, распределенных между более чем 2450 некоммерческими организациями. Главная особенность ее подхода — предоставление неограниченных пожертвований (англ. unrestricted gifts), которые организации могут использовать по своему усмотрению.
* Мистер Бист (MrBeast, настоящее имя Джимми Дональдсон) объединяет масштабные благотворительные акции с созданием популярного видеоконтента, привлекая огромную аудиторию (в основном молодежь) к решению глобальных проблем. Его благотворительная деятельность осуществляется через некоммерческую организацию Beast Philanthropy, которая полностью финансируется за счет доходов от рекламы, продажи товаров и спонсорских сделок на одноименном YouTube-канале. Одной из недавних крупных инициатив стала кампания #TeamWater, в рамках которой собрано более 41 млн долларов для обеспечения доступа к чистой воде для 2 млн человек в Африке и Юго-Восточной Азии.
* Владимир Потанин. Фонд, основанный крупным российским предпринимателем, владельцем горно-металлургической компании «Норникель», системно работает в сфере культуры, искусства и образования. Он известен грантами для музеев, стипендиальными программами для талантливых студентов.
* Геннадий и Елена Тимченко. Российский предприниматель и его супруга создали один из крупнейших семейных фондов в России. Проекты фонда направлены на поддержку старшего поколения, развитие спорта, культуры, помощь семьям.
* Константин Хабенский. Актер основал фонд, который специализируется на помощи детям с тяжелыми заболеваниями мозга. Он финансирует операции, реабилитацию для юных пациентов, а также программы повышения квалификации врачей, что делает сложнейшее лечение более доступным. Фонд активно сотрудничает с ведущими российскими медицинскими центрами, такими как НМИЦ детской онкологии и гематологии имени Дмитрия Рогачева, НИИ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко и другими клиниками.
* Наталья Водянова. Основанный супермоделью и филантропом фонд «Обнаженные сердца» остается одним из ключевых игроков в России в области создания инклюзивного общества. Фонд открывает инклюзивные игровые площадки по всей стране и реализует программы поддержки семей, воспитывающих детей с нарушениями развития и интеллектуальными нарушениями (включая аутизм, синдром Дауна, ДЦП).
Чем филантроп отличается от альтруиста.
Слова «альтруист» и «филантроп» часто используются как синонимы. Но так ли это на самом деле? По словам психолога Анны Закаидзе, между этими понятиями есть принципиальная разница.
Альтруизм — это безвозмездное и часто спонтанное действие, направленное на благо другого, иногда даже в ущерб себе. Помочь старушке перейти дорогу или спасти тонущего человека, рискуя жизнью, — это альтруизм в чистом виде. В его основе лежит эмпатия и непосредственный порыв.
Таким образом, ключевое отличие — в масштабе и подходе. Филантроп может быть движим и альтруистическими чувствами, но его помощь — это продуманный вклад, а не импульс.
«Альтруизм можно считать сердцем, эмоциональным ядром милосердия, в то время как филантропия — это его стратегический разум, воплощенный в конкретные проекты и системные изменения», — подчеркнула Анна Закаидзе.
В идеале эти два начала не противостоят, а дополняют друг друга, превращая сиюминутный порыв в устойчивую силу, способную менять мир к лучшему.
Может ли обычный человек быть филантропом?
После всего прочитанного может показаться, что филантропия — это «элитный клуб» для избранных, у кого есть лишний миллиард в кармане. Но это заблуждение. Суть не в размере чека, а в подходе. Важна готовность делиться частью своего ресурса — чем бы вы ни обладали — чтобы помогать другим на постоянной основе.
* Финансы. Даже 100 рублей, ежемесячно перечисляемые в проверенный фонд, — это часть вашей личной социальной помощи, стратегическое вложение в конкретную проблему. В совокупности с другими такими же взносами оно превращается в мощный инструмент изменений.
* Время. Выделите несколько часов в неделю, чтобы работать волонтером. Можно помогать в приюте для животных, учить детей из детдома английскому, навещать одиноких пожилых людей. Все эти проекты направлены на решение острых социальных проблем.
* Навыки. Вы бухгалтер, юрист, врач или дизайнер? Ваши профессиональные навыки востребованы во многих НКО. Вы можете помогать на безвозмездной основе, и это будет ваш вклад в развитие общества, возможно, даже более значимый, чем денежное пожертвование.
* Привлечение внимания. Можно быть филантропом, распространяя социально важные идеи. Рассказать в соцсетях о сборе средств, поделиться историей, которая вдохновит других на добрые дела — это тоже часть такой деятельности.
Филантропия — это не про сумму на счете, а про отношение к людям и миру. Это готовность быть не зрителем, а архитектором лучшего будущего, выкладывая кирпичик за кирпичиком. И ваш кирпичик, каким бы он ни был, тоже важен и необходим.