Зачем филантропы тратят состояния на помощь другим и чем они отличаются от альтруистов

Для многих состоятельных людей, особенно тех, кто создал бизнес с нуля, их капитал — это не только богатство, но и огромная ответственность. Они видят проблемы в мире, которые способны решить, и чувствуют, что должны это сделать. ~Это уже не просто любовь к людям, а осознанная миссия~. Филантропы становятся своего рода «управляющими» частицей общего блага. Они чувствуют, что обязаны распорядиться ею эффективно — для решения социальных проблем. В каком-то смысле такая деятельность становится для них высшей формой самореализации.