В Воронеже сварили пиво, созданное нейросетью

Программа интегрируется с существующими системами управления предприятием ERP, Scada в области бродильной и пищевой промышленности. Свою разработку магистранты протестировали в университетской лаборатории кафедры бродильных и сахаристых производств с помощью выпускника ВГУИТ, технолога пивоваренной компании Александра Левашова, который в качестве эксперта подтвердил высокое качество предложенной нейросетью рецептуры и соответствие параметров полученного напитка высоким стандартам качества. «Наша программа — это глубокая сверточная нейронная сеть, которая обрабатывает разнородные типы входных данных о разных сортах пива и потребительских предпочтениях разных категорий потребителей. На их основе нейросеть производит классификацию, а затем генерирует рекомендуемые для той или иной категории потребителей параметры рецептуры пива», — рассказал руководитель проекта, магистрант Инженерно-технического факультета ВГУИТ Даниил Кулигин.