В медучреждениях Новосибирска вводят масочный режим

В медорганизациях планируют разделять потоки пациентов: посетителей с температурой будут направлять через отдельные входы, чтобы сократить контакты заболевших со здоровыми, включая детей. Сейчас специалисты анализируют динамику обращений. Масочный режим собираются ввести уже в среду или четверг.