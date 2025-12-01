«БПЛА самолетного типа упал в черте города Гродно». Беспилотник с территории Литвы нарушил воздушное пространство Беларуси и упал в Гродно

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что литовский беспилотник упал в Гродно, пишет БелТА.
— БПЛА незаконно вторгся в воздушное пространство Республики Беларусь из Лаздийского района Литвы и упал в черте города Гродно, — прокомментировали в дипведомстве.
Еще в МИД сказали, что анализ обломков упавшего беспилотника, данные с флеш-накопителя, в том числе видео и навигационная информация, подтверждают, что маршрут дрона пролегал над территорией Беларуси. БПЛА западноевропейского производства из Литвы должен был пролететь над Беларусью, перелететь в Польшу и вернуться обратно в точку взлета в Литве по тому же маршруту.
Литовский БПЛА упал в черте города Гродно. Фото: МВД.
И также во внешнеполитическом ведомстве предупредили, какой будет реакция Минска на произошедший инцидент с упавшим литовским беспилотником.
— Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, исходя из складывающейся обстановки, — заявили в МИД.
«Первый информационный телеканал» сообщил, что упавший в Гродно литовский дрон из Литвы изготовлен в ФРГ. Фото: скриншот с видео «Первого информационного телеканала».
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что упавший в Гродно литовский дрон мог собирать разведданные и сбросил экстремистскую продукцию.
В МВД рассказали, что 30 ноября на одной из улиц в Гродно обнаружили БПЛА неизвестного происхождения. При осмотре в упавшем беспилотнике нашли экстремистскую продукцию.
Милиционеры затем установили, что на беспилотнике закреплена фото- и видеокамера, оборудование с возможностью сбора разведывательных данных. Телеканал «Первый информационный» отметил: имелись и две карты памяти на 32 гигабайта. Длительность полета БПЛА составила 2 часа 42 минуты.
Также в МВД сказали:
— С беспилотника был осуществлен сброс печатной продукции экстремистской направленности, — прокомментировали в пресс-службе МВД.
Кроме того, МВД обнародовало маршрут упавшего в Гродно литовского беспилотника. Так, сообщили, что проанализированная белорусскими специалистами информация позволила установить маршрут самолетного БПЛА, который нарушил воздушное пространство Беларуси.
«То есть дрон, пролетев над Гродно, должен был уйти в Польшу и взять курс в сторону Германии. Однако над польским городом Быдгощ беспилотник должен был развернуться и лететь обратно в сторону Гродно. Снова пересечь польско-белорусскую границу и из Гродно вернуться обратно в Литву», — уточнили на «Первом информационном телеканале».
МВД сказало, какое оборудование было установлено на литовском беспилотнике. Фото: МВД.
— Точкой запуска стала деревня Капчяместис в Лаздийском районе Алитусского уезда Литовской Республики. Летательный аппарат должен был покинуть территорию Беларуси через Польшу, — прокомментировали в МВД.
По данному факту проводится проверка.
В эфире «Первого информационного телеканала» сообщили, что упавший в Гродно литовский дрон из Литвы изготовлен в ФРГ и дополнили сведения о БПЛА по его обломкам:
«В длину он был 91 сантиметр, в высоту 30 сантиметров, в ширину 8,5 сантиметра — по сути, неприметный карликовый разведчик».
Маркировка на крыльях дрона — R250204, на лопастях имеются отметки aero naut, САМ Z carbon, а также адрес немецкого сайта производителя — www.aero-naut.de.
Литовский дрон в Гродно: что сказал Лукашенко.
Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сообщила, что президент Беларуси Александр Лукашенко детально проинформирован об инциденте с литовским БПЛА в Гродно.
— Комитет государственной безопасности и все иные необходимые структуры действуют согласно полученным поручениям, — уточнила пресс-секретарь главы Беларуси.
Она заметила, что литовская сторона, сев в свое время в лужу с закрытием границы (подробнее — здесь), допускает очередные глупости, которые обернуться против нее.
— Думаем, ни белорусскому, ни литовскому народу это не нужно, но мы готовы ко всему, — подчеркнула Эйсмонт.
По ее словам, уже в ближайшее время Беларусь увидит цели и мотивы Литвы:
— Но пока… однажды выстрелив себе в ногу, сейчас они стреляют уже себе между ног.
Падение литовского дрона в Гродно: реакция МИД Беларуси.
Также Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Литвы в Беларуси Эрикаса Вилканецаса из-за инцидента с упавшим в Гродно беспилотником, рассказали в пресс-службе МИД. В понедельник, 1 декабря, в МИД вызвали литовского дипломата, которому заявили протест из-за нарушения государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом самолетного типа.
Запуск БПЛА был осуществлен с территории Литвы. И беспилотник должен был пролететь через Беларусь в Польшу, а потом вернуться обратно в точку взлета.
В МИД подобные действия назвали провокацией в отношении и Беларуси, и Польши.
— Расцениваем эти действия как преднамеренную провокацию не только в отношении Беларуси, но и Польши, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что действия подобные запуску БПЛА с территории соседнего государства представляют собой угрозу безопасности Беларуси. Также это является прямым нарушением норм международного права, в том числе Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.
В МИД заявили о нескольких требованиях Минска после произошедшего инцидента с падением литовского БПЛА. Так, Беларусь потребовала от Литвы немедленного предоставления детальной и исчерпывающей информации об обстоятельствах инцидента, в том числе о целях запуска и операторе БПЛА.
Кроме того, от литовской стороны потребовали проведения тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных лиц, организовавших данную провокацию. Еще МИД Беларуси потребовал, что власти Литвы приняли незамедлительные и исчерпывающие меры, чтобы впредь не допустить подобных инцидентов.
Резюмируя, в МИД констатировали, что Беларусь оставляет за собой право предпринять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, исходя из складывающейся обстановки.
