Школьники Волгодонска посетили АЭС в рамках профориентационного проекта

Как рассказал шестиклассник Матвей Левада, он всегда много слышал об атомной станции от родителей, которые там работают. Но его все равно поразили размеры оборудования и особенно огромная турбина. В рамках экскурсии школьникам не дают возможность попасть в реакторное отделение. И теперь у Матвея появилась цель — стать атомщиком, чтобы можно было увидеть реактор своими глазами.