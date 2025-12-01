Школьники Волгодонска посетили АЭС в рамках профориентационного проекта

В Волгодонске прошел корпоративный профориентационный проект «Папина и мамина работа-2025». Благодаря инициативе 150 школьников смогли посетить Ростовскую атомную станцию.
Проект ориентирован на детей работников атомной станции, и именно они стали гостями крупнейшего энергетического предприятия Юга России.
— Такие проекты становятся частью системной работы по ранней профессиональной ориентации школьников. Для подготовки специалистов Росатом выстроил модель, предусматривающую путь от школы до предприятия. Для школьников проводятся профориентационные мероприятия: олимпиады, открытые уроки, экскурсии на предприятие. А при посещении атомной станции ребята видят, как работает АЭС, и какие специалисты обеспечивают ее эффективность и безопасность. Я думаю, что после посещения атомной станции ребята получают мотивацию, которая поможет им выбрать профессию атомщика, — отметила и.о. заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Светлана Цыба.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовская АЭС.
Как рассказал шестиклассник Матвей Левада, он всегда много слышал об атомной станции от родителей, которые там работают. Но его все равно поразили размеры оборудования и особенно огромная турбина. В рамках экскурсии школьникам не дают возможность попасть в реакторное отделение. И теперь у Матвея появилась цель — стать атомщиком, чтобы можно было увидеть реактор своими глазами.
НАША СПРАВКА.
Проект «Папина и мамина работа» реализуется организацией молодых атомщиков АЭС при поддержке профсоюза. Он знакомит школьников с работой атомной электростанции. С 2017 года участниками стали более 1200 ребят, которым показали центральный щит управления, машинный зал и столовую станции. Экскурсии проходят исключительно в каникулы и организованы с учетом возрастных особенностей и интересов маленьких гостей. Первые экскурсии на 2026 год также уже запланированы.