CTV: в Швеции впервые с 1990-х годов в военных учениях участвовали члены королевской семьи

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в своем заявлении пояснил, что поводом для учений в условиях «высокой напряженности», возникшей после начала боевых действий на Украине, стала «нынешняя ситуация с безопасностью».
Шаг за шагом, упражнение за упражнением мы укрепляем общую обороноспособность и устойчивость Швеции.
Как уточняет издание CTV News, в учениях участвовали король и наследная принцесса Швеции, а также избранные должностные лица. Учения были проведены по инициативе правительства. В ходе учений отрабатывались меры по поддержанию безопасности Швеции в условиях «сценария, связанного с войной и угрозой войны», пишет издание. CTV утверждает, что разведывательные и оборонные службы Швеции называют Россию главной угрозой для страны.
После вступления Швеции в НАТО в 2024 году Стокгольм увеличил свои военные расходы: в течение следующего десятилетия на эти цели планируется выделить 32 млрд долларов.