CTV: в Швеции впервые с 1990-х годов в военных учениях участвовали члены королевской семьи

Правительство Швеции в пятницу в заявлении, специально переведенном на русский язык, сообщило, что в учениях, которые имитировали военные действия, впервые с 1990-х годов приняли участие члены правительства и королевской семьи.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: NATO
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в своем заявлении пояснил, что поводом для учений в условиях «высокой напряженности», возникшей после начала боевых действий на Украине, стала «нынешняя ситуация с безопасностью».

Шаг за шагом, упражнение за упражнением мы укрепляем общую обороноспособность и устойчивость Швеции.

Ульф Кристерссон
премьер-министр Швеции

Как уточняет издание CTV News, в учениях участвовали король и наследная принцесса Швеции, а также избранные должностные лица. Учения были проведены по инициативе правительства. В ходе учений отрабатывались меры по поддержанию безопасности Швеции в условиях «сценария, связанного с войной и угрозой войны», пишет издание. CTV утверждает, что разведывательные и оборонные службы Швеции называют Россию главной угрозой для страны.

После вступления Швеции в НАТО в 2024 году Стокгольм увеличил свои военные расходы: в течение следующего десятилетия на эти цели планируется выделить 32 млрд долларов.

