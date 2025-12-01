Ричмонд
В США раскрыли план Трампа по Венесуэле

Сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин в интервью CNN заявил, что администрация Дональда Трампа не намерена вводить войска в Венесуэлу. Главной задачей американской стороны, по его словам, является защита побережья этой страны.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политик подчеркнул, что политика Вашингтона не направлена против граждан Венесуэлы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на CNN.

По данным The Wall Street Journal, ранее в ходе телефонного разговора Дональд Трамп потребовал от Николаса Мадуро уйти в отставку. Также американский лидер угрожал закрытием воздушного пространства Венесуэлы. Кроме того, агентство Reuters сообщало, что администрация США планирует запуск новой фазы операций против властей Венесуэлы и изучает способы усилить давление на Мадуро.

По данным CNN, позиции сторон остаются непримиримыми: Мадуро согласен сложить полномочия не раньше, чем через 18 месяцев, тогда как план Белого дома заключается в немедленной отставке нынешнего лидера Венесуэлы.

