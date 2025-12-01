В США раскрыли план Трампа по Венесуэле

Политик подчеркнул, что политика Вашингтона не направлена против граждан Венесуэлы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на CNN.
По данным The Wall Street Journal, ранее в ходе телефонного разговора Дональд Трамп потребовал от Николаса Мадуро уйти в отставку. Также американский лидер угрожал закрытием воздушного пространства Венесуэлы. Кроме того, агентство Reuters сообщало, что администрация США планирует запуск новой фазы операций против властей Венесуэлы и изучает способы усилить давление на Мадуро.
По данным CNN, позиции сторон остаются непримиримыми: Мадуро согласен сложить полномочия не раньше, чем через 18 месяцев, тогда как план Белого дома заключается в немедленной отставке нынешнего лидера Венесуэлы.