В Красноярске в микрорайоне Северный открылся новый спорткомплекс с бассейнами

В Красноярске начал работать новый многофункциональный спорткомплекс «Айсберг» в микрорайоне Северный. Об этом рассказали в администрации города.
Комплекс открылся по адресу ул. 9 Мая, 57а. Местные жители ждали объект несколько лет — они же выбирали и название через народное голосование. На открытии присутствовали представители мэрии и краевых властей, ветераны СВО, тренеры и юные спортсмены.
В «Айсберге» оборудованы два бассейна: взрослый размером 25×15 метров на шесть дорожек и детский 10×6 метров. Есть трибуны на 150 зрителей, тренажёрный зал, зал для йоги, музей спорта, а также административные и технические помещения.
В бассейнах уже проводится учебно-тренировочная работа для воспитанников СШОР «Энергия». Здесь будут заниматься около 200 детей, тренировочный процесс обеспечивают 5 тренеров и 5 инструкторов. Предусмотрены занятия для людей старшего поколения по проекту «Сибирское долголетие», а также программы для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.
Комплекс также примет школьников — в рамках проекта «Плавание для всех» сюда будут приходить классы на уроки физкультуры. Планируется проведение муниципальных соревнований и работа частных спортивных клубов. В здании также разместятся тренеры-преподаватели по шахматам и шашкам спортшколы «Вертикаль», а позже откроют клуб по месту жительства для занятий настольными видами спорта.
До конца 2025 года комплекс будет работать с 08:00 до 20:00, с 2026 года — с 07:00 до 22:00. Стоимость посещения: дети — 96 рублей, взрослые — 204 рубля. Участники СВО и их семьи смогут посещать бассейн бесплатно.