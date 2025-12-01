В Красноярске в микрорайоне Северный открылся новый спорткомплекс с бассейнами

В бассейнах уже проводится учебно-тренировочная работа для воспитанников СШОР «Энергия». Здесь будут заниматься около 200 детей, тренировочный процесс обеспечивают 5 тренеров и 5 инструкторов. Предусмотрены занятия для людей старшего поколения по проекту «Сибирское долголетие», а также программы для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.