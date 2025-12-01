В Петербурге произвели сварку 30 тонн панелей для судов по новой технологии

При новой технологии металл не плавят, как обычно, а разогревают до такой степени, что он становится мягким, как пластилин. Разогревание происходит с помощью специального инструмента: он давит на детали и вращает их. Потом с его помощью смешивают края расплавленных деталей и они становятся одной новой конструкцией. В угловые швы добавляют присадочный материал — дополнительный металл для скрепления. Таким образом, новые детали создаются не плавлением, а перемешиванием и скреплением расплавленного металла.