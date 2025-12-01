Калининградских спортсменов-сурдлимпийцев наградили в правительстве области

Награды получили борец Алексей Шемаров, велогонщица Алиса Бондарева и её тренер Григорий Мельников.
Алексей Шемаров, ставший двукратным победителем игр в греко-римской и вольной борьбе, был удостоен ордена «За заслуги перед Калининградской областью». Алиса Бондарева, выигравшая спринт в шоссейных велогонках, и её тренер Григорий Мельников получили медали «За заслуги перед Калининградской областью». Всем также были вручены денежные сертификаты.
«Ваши победы — это 10% от всех медалей, завоёванных российскими спортсменами на Сурдлимпийских играх. Вы показываете, что ограничения по слуху не мешают достигать высот», — отметил Шемаров.
Губернатор подчеркнул вклад спортсменов в развитие региона и пообещал дальнейшую поддержку. «Мы всегда будем помогать, чтобы у вас были условия для новых побед», — сказал Беспрозванных.