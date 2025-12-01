Калининградских спортсменов-сурдлимпийцев наградили в правительстве области

Алексей Шемаров, ставший двукратным победителем игр в греко-римской и вольной борьбе, был удостоен ордена «За заслуги перед Калининградской областью». Алиса Бондарева, выигравшая спринт в шоссейных велогонках, и её тренер Григорий Мельников получили медали «За заслуги перед Калининградской областью». Всем также были вручены денежные сертификаты.