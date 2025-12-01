Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградских спортсменов-сурдлимпийцев наградили в правительстве области

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных провёл торжественную церемонию награждения спортсменов, успешно выступивших на XXV Сурдлимпийских играх в Токио.

Источник: Янтарный край

Награды получили борец Алексей Шемаров, велогонщица Алиса Бондарева и её тренер Григорий Мельников.

Алексей Шемаров, ставший двукратным победителем игр в греко-римской и вольной борьбе, был удостоен ордена «За заслуги перед Калининградской областью». Алиса Бондарева, выигравшая спринт в шоссейных велогонках, и её тренер Григорий Мельников получили медали «За заслуги перед Калининградской областью». Всем также были вручены денежные сертификаты.

«Ваши победы — это 10% от всех медалей, завоёванных российскими спортсменами на Сурдлимпийских играх. Вы показываете, что ограничения по слуху не мешают достигать высот», — отметил Шемаров.

Губернатор подчеркнул вклад спортсменов в развитие региона и пообещал дальнейшую поддержку. «Мы всегда будем помогать, чтобы у вас были условия для новых побед», — сказал Беспрозванных.