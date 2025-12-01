АО «ТГК-11» приступило к реализации проекта по строительству системы отведения паводковых вод

Проект предусматривает строительство системы водоотведения общим объемом 2,82 млн кубометров. Ее запуск обеспечит инженерную защиту гидротехнического сооружения и позволит частично использовать собранные воды в технологическом цикле станции.
Для аккумуляции воды будет возведена новая емкость, изолированная полимерной геомембраной, а надежность объекта повысит ограждающая дамба высотой 5,2 метра.
Паводковый коллектор протяженностью 15 км, по которому вода будет перекачиваться на ТЭЦ, будет выполнен из современных коррозионно-стойких материалов.
На сегодняшний день завершена разработка проектной документации. В октябре 2025 года прошли общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду. Для получения разрешения на строительство требуется положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Все этапы реализации проекта осуществляются во взаимодействии с прокуратурой Омской области и при участии представителей общественности.