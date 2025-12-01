Ричмонд
Эксперт объяснила, как родителям правильно реагировать на плохие оценки детей

Психолог Наумова: Не стоит ругать ребенка за тройки в школе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Детский психолог Наталья Наумова в интервью NEWS.ru посоветовала родителям отказаться от критики и обвинений, если ребенок получил плохую оценку. Вместо этого важно поддерживать диалог и фокусироваться на сильных сторонах школьника.

— Если ребенок получил двойку или тройку, важно сказать: «Я очень сожалею, что так вышло», а затем спросить: «А что ты чувствуешь по этому поводу?» — рекомендует специалист. — Такой подход дает ощущение защиты и поддержки, а не вины.

Наумова также предостерегает от перегрузки дополнительными занятиями, которые повышают утомляемость, и от сравнения успехов ребенка с одноклассниками или братьями и сестрами — это может испортить отношения и снизить мотивацию.

