В Сертолове Ленобласти запустили производство медицинских изделий

Производство отечественных медицинских изделий запустили в городе Сертолово Ленинградской области. Это поможет в достижении целей нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в комитете по печати региона.
На предприятии «МируМед» будут изготавливать системы забора крови и медицинские иглы — канюли. Также в цехах запустят производство вакуумных пробирок всех типов и размеров и пластиковых комплектующих для их сборки.
Всего в год планируется выпускать 180 млн пробирок, не менее 400 млн пластиковых компонентов и 300 млн готовых заточенных игольных трубок. Ранее подобную продукцию в России в основном импортировали.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.