Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сертолове Ленобласти запустили производство медицинских изделий

Там будут изготавливать игольные трубки и вакуумные пробирки.

Производство отечественных медицинских изделий запустили в городе Сертолово Ленинградской области. Это поможет в достижении целей нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в комитете по печати региона.

На предприятии «МируМед» будут изготавливать системы забора крови и медицинские иглы — канюли. Также в цехах запустят производство вакуумных пробирок всех типов и размеров и пластиковых комплектующих для их сборки.

Всего в год планируется выпускать 180 млн пробирок, не менее 400 млн пластиковых компонентов и 300 млн готовых заточенных игольных трубок. Ранее подобную продукцию в России в основном импортировали.

Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.