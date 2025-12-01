Ричмонд
В Башкирии 2 декабря проверят систему оповещения без сирен

Госкомитет по ЧС предупредил о тренировке систем связи.

Источник: Комсомольская правда

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщил, что завтра, 2 декабря, с 10 до 11 утра в регионе состоится плановая тренировка. Ее цель — проверить готовность каналов связи.

Во время учений будет проверена система оповещения населения: специальное сообщение передадут через теле- и радиовещательные каналы республики. При этом сирены включать не планируется.

В ведомстве просят жителей сохранять спокойствие и обратить внимание на эту информацию, чтобы не принять тестовое сообщение за сигнал о реальной опасности.

