Виталия Исакова назначили врио замначальника ГУ МВД по Ростовской области

Новое кадровое решение приняли в полиции Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На пост временно исполняющего обязанности заместителя начальника ГУ МВД России по Ростовской области назначили полковника полиции Виталия Исакова. Об этом стало известно 1 декабря.

Нового руководителя личному составу представил начальник ГУ МВД по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Виталий Исаков окончил Сибирский юридический институт МВД России, служит в органах внутренних дел с 1998 года. В последние годы он занимал различные руководящие должности в подразделениях полиции.

Правоохранителя неоднократно награждали ведомственными медалями: «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в службе» III, II и I степеней, «200 лет МВД России», «За доблесть в службе», также среди наград — памятная юбилейная медаль МВД России «300 лет российской полиции».