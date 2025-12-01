Виталия Исакова назначили врио замначальника ГУ МВД по Ростовской области

На пост временно исполняющего обязанности заместителя начальника ГУ МВД России по Ростовской области назначили полковника полиции Виталия Исакова. Об этом стало известно 1 декабря.
Нового руководителя личному составу представил начальник ГУ МВД по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.
Виталий Исаков окончил Сибирский юридический институт МВД России, служит в органах внутренних дел с 1998 года. В последние годы он занимал различные руководящие должности в подразделениях полиции.
Правоохранителя неоднократно награждали ведомственными медалями: «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в службе» III, II и I степеней, «200 лет МВД России», «За доблесть в службе», также среди наград — памятная юбилейная медаль МВД России «300 лет российской полиции».