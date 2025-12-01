Какой смысл и продолжение пословицы «Чем дальше в лес»?

Полная версия этого весьма распространенного крылатого выражения звучит как «Чем дальше в лес, тем больше дров», и изначально она описывала простой факт: чем глубже ты заходишь в чащу, тем больше там поваленных деревьев, сучьев и, собственно, дров для заготовки там можно найти. В переносном же смысле пословица означает, что по мере погружения в любую ситуацию, будь то работа, учеба, конфликт, открывается все больше деталей, проблем, непредвиденных обстоятельств и в целом объема работы. Сначала кажется, что дело простое, но «чем дальше в лес» — тем сложнее оно оказывается.