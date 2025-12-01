Какой смысл и продолжение пословицы «Чем дальше в лес»?

Почти каждый знает начало пословицы «Чем дальше в лес…», но не все сходу вспомнят ее концовку. Читайте в справке aif.ru, в чем смысл этой фразы, как она появилась и почему обрела такую популярность в своем усеченном виде.
Что означает пословица «Чем дальше в лес…»?
Полная версия этого весьма распространенного крылатого выражения звучит как «Чем дальше в лес, тем больше дров», и изначально она описывала простой факт: чем глубже ты заходишь в чащу, тем больше там поваленных деревьев, сучьев и, собственно, дров для заготовки там можно найти. В переносном же смысле пословица означает, что по мере погружения в любую ситуацию, будь то работа, учеба, конфликт, открывается все больше деталей, проблем, непредвиденных обстоятельств и в целом объема работы. Сначала кажется, что дело простое, но «чем дальше в лес» — тем сложнее оно оказывается.
Как и большинство пословиц и поговорок, выражение это исконно русское, и его происхождение напрямую связано с жизнью и бытом русского народа, когда люди считали лес неотъемлемой частью своего существования. Опыт подсказывал, что на опушке, куда часто заходят люди, хворост и валежник уже собраны. А вот в глубине леса, куда добираются немногие, его всегда в избытке — словом, это крылатое выражение родилось из чисто практического наблюдения.
И хотя точное время возникновения этой народной мудрости назвать сложно, она была широко распространена уже в XIX веке. Выражение использовали в своих произведениях и многие русские классики — например, пословицу можно встретить у Александра Островского и Николая Гоголя.
Пословица «Чем дальше в лес — тем больше дров» является частью лексикографического фонда русского языка и зафиксирована во многих словарях и сборниках. Владимир Даль, например, приводит ее в разделе «Много — мало» в своем труде «Пословицы русского народа» 1862 года. В Большом толковом словаре русских поговорок Михельсона и Словаре русских пословиц и поговорок Жукова эта пословица также разбирается как устойчивое выражение.