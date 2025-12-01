Михаил Пиотровский: Эрмитаж не будет начинать работать раньше, чем сейчас

Михаил Пиотровский подробно описал, каким образом организован процесс посещения музея, чтобы создать комфортные условия для всех групп посетителей. Утро отводится крупным туристическим группам, чтобы обеспечить пространство и тишину для одиночных экскурсий, семейных визитов и романтических прогулок парами в более позднее время дня. Сейчас в Эрмитаже стало намного больше посетителей, приезжающих индивидуально, а не группами. Семьи с детьми, влюбленные пары посещают музей именно в середине дня, подчеркнул Пиотровский. Он также упомянул, что музей откликнулся на пожелания публики, пожелавшей посещать экспозиции после окончания рабочего дня, увеличив вечерние часы работы.