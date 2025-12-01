«Немедленно предоставить детальную информацию». МИД вызвал вызван временного поверенного в делах Литвы из-за падения БПЛА в Гродно

Министерство иностранных дел Беларуси 1 декабря вызвало временного поверенного в делах Литвы в Беларуси Эрикаса Вилканецаса из-за инцидента с упавшим в Гродно беспилотником, рассказали в пресс-службе МИД.
До этого в МИД сообщили, что беспилотник с территории Литвы нарушил воздушное пространство Беларуси и упал в Гродно 30 ноября.
А уже в понедельник, 1 декабря, в МИД вызвали литовского дипломата, которому заявили протест из-за нарушения государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом самолетного типа.
Запуск БПЛА был осуществлен с территории Литвы. И беспилотник должен был пролететь через Беларусь в Польшу, а потом вернуться обратно в точку взлета.
В МИД подобные действия назвали провокацией в отношении и Беларуси, и Польши.
— Расцениваем эти действия как преднамеренную провокацию не только в отношении Беларуси, но и Польши, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что действия подобные запуску БПЛА с территории соседнего государства представляют собой угрозу безопасности Беларуси. Также это является прямым нарушением норм международного права, в том числе Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.
В МИД заявили о нескольких требованиях Минска после произошедшего инцидента с падением литовского БПЛА. Так, Беларусь потребовала от Литвы немедленного предоставления детальной и исчерпывающей информации об обстоятельствах инцидента, в том числе о целях запуска и операторе БПЛА.
Кроме того, от литовской стороны потребовали проведения тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных лиц, организовавших данную провокацию. Еще МИД Беларуси потребовал, что власти Литвы приняли незамедлительные и исчерпывающие меры, чтобы впредь не допустить подобных инцидентов.
Резюмируя, в МИД констатировали, что Беларусь оставляет за собой право предпринять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, исходя из складывающейся обстановки.
