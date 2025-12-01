В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий для людей с ОВЗ

Ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Краснодаре 4 декабря. Участникам расскажут о бесплатном профобучении по нацпроекту «Кадры», сообщили в администрации города.
На территории кадровых центров «Работа в России» 20 компаний предложат соискателям более 300 рабочих мест в сфере промышленности, торговли, образования и услуг. Среди предприятий будут представлены РЖД, «Краснодарская фабрика картонажных изделий», «Кубань Экспресс-Пригород» и другие.
Посетители ярмарки смогут пройти экспресс-собеседование и пообщаться с карьерными консультантами, которые помогут разместить необходимые заявления на портале «Работа России». Узнать подробности о мероприятии можно по номеру горячей линии: +7 (861) 992−42−02.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.