Житель Могилёва пожаловался на слишком высокую зарплату. Это как вообще?

Правовой инспектор труда областной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Светлана Салдунова объяснила, что в такой ситуации работник имеет право выбора. Если ошибка произошла не по его вине, наниматель не может удержать деньги без письменного согласия работника. Проще говоря, человек может либо согласиться на удержания, либо заявить, что не виновен и не возвращать средства.
Вместе с тем юрист предложила проверить документы, чтобы выяснить, кто допустил ошибку — кадровик или бухгалтер. Однако работник решил не портить отношения с начальством и предпочёл решить вопрос самостоятельно, отказавшись от проверки.
В Беларуси с 1 января на 18% вырастет минимальная зарплата.
Ранее Smartpress.by рассказывал, что с 1 января 2026 года в Беларуси вырастет минимальная заработная плата — рост составит сразу 18%, то есть 132 рубля. В пресс-службе Совета министров сообщили, что премьер-министр Александр Турчин уже подписал соответствующее постановление. Так, с нового года размер «минималки» составит 858 рублей (сейчас — 726 рублей).
Напомним, что минимальная заработная плата не используется при расчёте пособий — например, по болезни или по беременности и родам. Это показатель, определяющий нижний предел оплаты труда: меньше установленной суммы работодатель не может платить сотруднику, занятому на полную ставку. Если начисленная заработная плата оказывается ниже установленной минимальной — месячной или часовой, — наниматель обязан произвести доплату.