Житель Могилёва пожаловался на слишком высокую зарплату. Это как вообще?

Правовой инспектор труда областной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Светлана Салдунова объяснила, что в такой ситуации работник имеет право выбора. Если ошибка произошла не по его вине, наниматель не может удержать деньги без письменного согласия работника. Проще говоря, человек может либо согласиться на удержания, либо заявить, что не виновен и не возвращать средства.