Термин «брейнрот» (от англ. brain rot — «гниение мозга») прочно вошел в лексикон интернет-пользователей. Если еще несколько лет назад это было просто сленговое выражение, то в 2024 году Оксфордский словарь признал его словом года, зафиксировав рост употребления на 230%.
Что означает слово «брейнрот»?
Впервые выражение brain rot было использовано американским писателем и философом Генри Дэвидом Торо в 1854 году в его знаменитой книге «Уолден, или Жизнь в лесу». Торо сравнивал интеллектуальное состояние современного ему общества с фитофторозом — болезнью, приводящей к гниению. В 2000-х годах термин начал использоваться и в интернет-среде, часто с иронией. Пользователи игровых сообществ, например, могли назвать «брейнротом» низкопробные телешоу или время, которое они проводили в сети.
Сегодня «брейнрот» имеет два основных значения, тесно переплетенных друг с другом. Первое из них — состояние умственного истощения — ощущение умственной усталости и снижения концентрации, которое многие испытывают после долгого потребления короткого, бессмысленного контента в соцсетях. С другой стороны, «брейнротом» называют и специфический тип вирусного контента: абсурдный, часто сгенерированный искусственным интеллектом, лишенный очевидного смысла, но при этом невероятно прилипчивый и запоминающийся, — будто музыка из навязчивых реклам. Важно отметить, что «брейнрот» не является официальным медицинским диагнозом, это всего лишь образное описание цифровой перегрузки.
Что такое «итальянский брейнрот»?
Направление «итальянский брейнрот» связано с сюрреалистичными изображениями и видео, которые активно создают нейросети. Его герои — гибриды животных, предметов и техники, обладающие псевдоитальянскими именами, которые лишь фонетически напоминают итальянский язык. Те самые мемы Бомбардиро Крокодило, Тралалело Тралала, Балерина Каппучино — все это именуется «итальянским брейнротом».
Стремительный взлет популярности брейнрота, особенно его «итальянской» версии, объясняется несколькими факторами. Во-первых, когда наш мозг сталкивается с чем-то абсурдным и нелогичным, это вызывает эффект неожиданности и эмоциональную реакцию — смех или недоумение, следовательно, такой контент хорошо запоминается. Еще одна причина — дофаминовый отклик. В мире, перегруженном сложными проблемами, брейнрот предлагает простую и гарантированную «дозу» быстрого дофамина — моментальную разрядку смехом от абсурда.
Интересно, что и некоторые бренды быстро поняли, что брейнрот — это дешевый и эффективный способ привлечь внимание многомиллионной аудитории, а сам прием получил название брейнрот-маркетинг, который строится на намеренном использовании абсурда.