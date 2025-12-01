Что означает слово «брейнрот»?

Сегодня «брейнрот» имеет два основных значения, тесно переплетенных друг с другом. Первое из них — состояние умственного истощения — ощущение умственной усталости и снижения концентрации, которое многие испытывают после долгого потребления короткого, бессмысленного контента в соцсетях. С другой стороны, «брейнротом» называют и специфический тип вирусного контента: абсурдный, часто сгенерированный искусственным интеллектом, лишенный очевидного смысла, но при этом невероятно прилипчивый и запоминающийся, — будто музыка из навязчивых реклам. Важно отметить, что «брейнрот» не является официальным медицинским диагнозом, это всего лишь образное описание цифровой перегрузки.