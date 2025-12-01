Елки-палки, дороже только скумбрия: Сколько будут стоить новогодние елки в Молдове — стали известны цены на «живые» ели

В продаже доступны 30 250 елей, 7 519 сосен, 20 пихт и 45 470 веток для праздничных украшений. Некоторые деревья продаются в контейнерах, чтобы их можно было пересадить после праздников. Покупка возможна только по предварительному заказу, а невыкупленные деревья будут пересажены в лесной фонд или общественные зоны.