Елки-палки, дороже только скумбрия: Сколько будут стоить новогодние елки в Молдове — стали известны цены на «живые» ели

«Moldsilva» выставило на продажу почти 38 тысяч новогодних елей.
Агентство «Moldsilva» начало продажу новогодних деревьев, вырастив для этого сезона 37 789 елей.
Цены остались на уровне прошлого года:
— ели до 2 метров — 90−360 леев,
— деревья до 6 метров — 200−2 070 леев.
В продаже доступны 30 250 елей, 7 519 сосен, 20 пихт и 45 470 веток для праздничных украшений. Некоторые деревья продаются в контейнерах, чтобы их можно было пересадить после праздников. Покупка возможна только по предварительному заказу, а невыкупленные деревья будут пересажены в лесной фонд или общественные зоны.
Реализация проходит через склады лесхозов, информация доступна на silvicultura.md. «Moldsilva» напоминает: незаконная вырубка хвойных деревьев в ноябре и январе штрафуется в двойном размере.
