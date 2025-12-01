Ричмонд
Елки-палки, дороже только скумбрия: Сколько будут стоить новогодние елки в Молдове — стали известны цены на «живые» ели

Источник: Комсомольская правда

«Moldsilva» выставило на продажу почти 38 тысяч новогодних елей.

Агентство «Moldsilva» начало продажу новогодних деревьев, вырастив для этого сезона 37 789 елей.

Цены остались на уровне прошлого года:

— ели до 2 метров — 90−360 леев,

— деревья до 6 метров — 200−2 070 леев.

В продаже доступны 30 250 елей, 7 519 сосен, 20 пихт и 45 470 веток для праздничных украшений. Некоторые деревья продаются в контейнерах, чтобы их можно было пересадить после праздников. Покупка возможна только по предварительному заказу, а невыкупленные деревья будут пересажены в лесной фонд или общественные зоны.

Реализация проходит через склады лесхозов, информация доступна на silvicultura.md. «Moldsilva» напоминает: незаконная вырубка хвойных деревьев в ноябре и январе штрафуется в двойном размере.

