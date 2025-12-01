Член правления РОЦИТ Ярных отметил важность собственных технологических решений

Если следить за регулированием ИТ-гигантов на их родине в США, то можно заметить, что власти заметно потеряли хватку. И если в прошлом суды не боялись ставить на место таких «мастодонтов», как AT&T или Microsoft, то сегодня им будто не хватает решимости. Да, ранее суд признал компанию Google монополистом, но реальные меры ограничились осторожными, можно даже сказать робкими рекомендациями. И по итогу таких дел крупные корпорации начинают понимать: серьезных последствий всегда можно избежать. Так постепенно возникает ощущение, что ИТ-гиганты стоят над государством, а не работают с ним сообща.