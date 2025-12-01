МВД: литовский дрон над Гродно мог собирать разведывательные данные

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что упавший в Гродно литовский дрон мог собирать разведданные и сбросил экстремистскую продукцию.
Милиционеры затем установили, что на беспилотнике закреплена фото- и видеокамера, оборудование с возможностью сбора разведывательных данных.
МВД по данному факту проводит проверку.
Также сообщили, что МИД вызвал вызван временного поверенного в делах Литвы из-за падения БПЛА в Гродно: «Немедленно предоставить детальную информацию».
До этого в МИД сообщили, что беспилотник с территории Литвы нарушил воздушное пространство Беларуси и упал в Гродно 30 ноября.
Накануне стало известно, что Литва просит ЕС помочь вернуть фуры и ввести новые санкции против Беларуси.