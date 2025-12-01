Какой смысл и продолжение пословицы «Повторенье — мать ученья»?

Фразой «Повторенье — мать ученья» традиционно поощряют прилежных учеников в школах и университетах, но оказывается, что изначально эта фраза имела ироничное и весьма негативное продолжение. Что означает пословица и откуда она произошла — в справке aif.ru.
Что означает пословица «Повторенье — мать ученья»?
Распространенное заблуждение — считать, что фраза «Повторенье — мать ученья» произошла из народа. На самом деле, это древний латинский афоризм, который приписывается древнеримскому поэту Овидию. Изначально она звучала как «Repetitio est mater studiorum», что дословно переводится как «Повторение — мать учения», — вскоре выражение прочно вошло в русскую языковую культуру через литературу и науку.
Интересно, что во многих источниках указывается и более длинная, полная версия изречения, которая со временем была сокращена: «Повторение — мать учения и утешенье дураков» (существует также вариант окончания «прибежище ослов»), — употребляется она на самом деле с саркастической интонацией.
Полная версия изречения подразумевает, что глупые или ленивые люди находят утешение в простом, механическом повторении, не требующем глубокого осмысления — для них это единственный и легчайший способ создать видимость обучения. А вот версия с «ослами» указывает, что бессмысленное заучивание — это последнее пристанище для тех, кто не хочет или не способен понять суть. Поэтому, как ни странно, изначально афоризм Овидия не столько восхвалял повторение, сколько иронизировал над ограниченностью чистой зубрежки.
Несмотря на свою древность, пословица «Повторенье — мать ученья» зафиксирована в авторитетных лексикографических источниках русского языка. Владимир Даль, например, приводит ее в разделе «Много — мало» в книге «Пословицы русского народа» 1862 года.