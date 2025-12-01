Какой смысл и продолжение пословицы «Повторенье — мать ученья»?

Полная версия изречения подразумевает, что глупые или ленивые люди находят утешение в простом, механическом повторении, не требующем глубокого осмысления — для них это единственный и легчайший способ создать видимость обучения. А вот версия с «ослами» указывает, что бессмысленное заучивание — это последнее пристанище для тех, кто не хочет или не способен понять суть. Поэтому, как ни странно, изначально афоризм Овидия не столько восхвалял повторение, сколько иронизировал над ограниченностью чистой зубрежки.