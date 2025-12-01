В Таганроге завершили вакцинацию от гриппа

1 декабря в Таганроге завершили прививочную кампанию против гриппа. Всего к этому моменту привили 122,2 тысячи человек или 50,6% населения. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.
— Многие предприятия проявили ответственность и приобрели дополнительную вакцину. Благодарю всех, кто сделал вклад в здоровье своих сотрудников, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.
Глава города пояснила, что вакцинация всегда проводится заранее, перед подъемом заболеваемости, с началом сезона прививочные процедуры уже не проводятся.
— Надеюсь зимний период пройдет без вспышек ОРВИ и гриппа, — добавила Светлана Камбулова.