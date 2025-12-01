Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге завершили вакцинацию от гриппа

50,6% жителей Таганрога привились от гриппа, вакцинация завершена.

Источник: Комсомольская правда

1 декабря в Таганроге завершили прививочную кампанию против гриппа. Всего к этому моменту привили 122,2 тысячи человек или 50,6% населения. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

— Многие предприятия проявили ответственность и приобрели дополнительную вакцину. Благодарю всех, кто сделал вклад в здоровье своих сотрудников, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.

Глава города пояснила, что вакцинация всегда проводится заранее, перед подъемом заболеваемости, с началом сезона прививочные процедуры уже не проводятся.

— Надеюсь зимний период пройдет без вспышек ОРВИ и гриппа, — добавила Светлана Камбулова.