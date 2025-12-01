Матвиенко рассказала о создании реабилитационных центров для участников СВО

«По поручению президента РФ продолжается создание сети протезно-ортопедические реабилитационных организаций в субъектах Российской Федерации. Всего в ближайшие годы планируется открыть 25 таких центров. Важно, что предусмотрено финансирование в недавно принятом федеральном бюджете на открытие таких центров в субъектах Федерации. Сенаторы, депутаты Госдумы внесли такую поправку и на три года выделены средства — ежегодно по миллиарду рублей», — сказала спикер СФ на церемонии подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между Государственной корпорацией «Ростех», Государственным Фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и субъектами Российской Федерации.