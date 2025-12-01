В башкирском селе Куяштыр открылся новый фельдшерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) ввели в эксплуатацию в селе Куяштыр Республики Башкортостан. Новый медпункт открыли по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Старый ФАП находился в здании, построенном в 1971 году, где отсутствовали водоснабжение и канализация. Новое здание было установлено в соответствии с современными требованиями и стандартами. Медпункт оснащен всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. Там есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.
«Благодаря проекту “Цифровой ФАП” жителям теперь будут доступны цифровые медицинские услуги. Я смогу открыть дистанционно лист временной нетрудоспособности, выписать электронный рецепт, провести телемедицинскую консультацию с врачом крупного учреждения и направить медицинские данные в другое учреждение на консультацию — например, ЭКГ, в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками», — рассказала фельдшер Евгения Губанова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.