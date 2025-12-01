В башкирском селе Куяштыр открылся новый фельдшерский пункт

Старый ФАП находился в здании, построенном в 1971 году, где отсутствовали водоснабжение и канализация. Новое здание было установлено в соответствии с современными требованиями и стандартами. Медпункт оснащен всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. Там есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.