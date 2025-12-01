Разработана ИИ-модель для раннего выявления риска эпидемий

Отмечается, что платформу разрабатывают совместно ученые шести азиатских стран — Сингапура, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Вьетнама и Филиппин. Инструмент способен анализировать и совмещать различные данные: геном патогенов, клинические сведения, информацию о населении, климате и местах обитания комаров, переносящих заболевания. На основе этих данных ИИ способен быстро принимать точные решения о том, где нужно поменять методы лечения, куда завозить вакцины и отправлять врачей. В результате можно ликвидировать вспышку заболевания до того, как она выйдет из-под контроля.