В подмосковном поселке Завода Строительных Материалов благоустроят сквер

Там уже установили универсальную спортивную площадку и оборудовали детскую игровую зону. В сквере также появились новые скамейки и урны, а для безопасности и удобства жителей смонтировали современное освещение. Одним из важных этапов стало выравнивание территории, укладка плитки и озеленение. Вдоль дорожек высадили туи, которые украсят пространство и будут давать тень в жаркие дни.