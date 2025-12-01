В подмосковном поселке Завода Строительных Материалов благоустроят сквер

Работы по благоустройству сквера в поселке Завода Строительных Материалов Московской области выполнили уже на 90%. Их проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве благоустройства региона.
Там уже установили универсальную спортивную площадку и оборудовали детскую игровую зону. В сквере также появились новые скамейки и урны, а для безопасности и удобства жителей смонтировали современное освещение. Одним из важных этапов стало выравнивание территории, укладка плитки и озеленение. Вдоль дорожек высадили туи, которые украсят пространство и будут давать тень в жаркие дни.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.