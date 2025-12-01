Ричмонд
Гора Айгир в Белорецком районе может стать особо охраняемой территорией

Власти рассматривают статус ООПТ для горы Айгир и хребта Ирендык.

Источник: Комсомольская правда

На заседании правительства Башкирии в Центре управления регионом министр экологии республики Нияз Фазылов сообщил, что рассматривается возможность присвоить охранный статус горе Айгир в Белорецком районе. Этот природный объект пользуется большой популярностью у туристов и обладает уникальной экосистемой, требующей защиты от чрезмерного антропогенного воздействия.

Фазылов отметил, что ранее аналогичная работа велась в отношении Инзерских зубчаток, однако инициатива не получила согласования со стороны Министерства обороны России.

Параллельно прорабатывается вопрос о создании особо охраняемой природной территории на хребте Ирендык. Планируется, что здесь будет организован природный парк, который включит в себя озеро Талкас. Этот водоём уже имеет статус памятника природы, но для предотвращения его обмеления специалисты предлагают изменить режим охраны и провести зарыбление травоядными видами рыб.

